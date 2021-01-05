Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автомобилисты в Петрозаводске поделились опытом, как уберечь машины от крысиных зубов 13
05.01.2021 14:35
Рабочая сила в Карелии уходит из промышленности в сферу услуг: прогноз на 2021 год 7
05.01.2021 16:50
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемость ОРВИ в Карелии
05.01.2021 15:57
Подсчитано, каким будет размер пенсий в 2021 году 10
05.01.2021 13:50
Заболеваемость коронавирусом в России выросла на фоне спада в Карелии 2
05.01.2021 15:38

К жительнице Надвоиц пытался вломиться сосед – на помощь ей пришла Росгвардия

Новости. Криминал
11:22, 06 Января 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Загрузка...

Росгвардейцы в Сегежском районе Карелии пресекли конфликт между соседями.

Ранним утром 6 января на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны поступил вызов из полиции о конфликте между соседями на улице Ленина в Надвоицах.

Как рассказали в Управлении Росгвардии, прибывшую на место происшествия группу задержания встретила местная жительница и сообщила, что сосед по лестничной клетке пытался ворваться к ней в квартиру – доказательством тому стали вмятины и царапины на двери.

Росгвардейцы разыскали нарушителя, 33-летнего сегежанина, и провели с ним профилактическую беседу.

Конфликтующие граждане были направлены к участковому для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли женщину и ребенка из огня.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-01-06 12:04:54
Говорит что ещё не видела обнаженного мужчину.Только мечтает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
02.01.2021, 14:51
Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)
01.01.2021, 16:36
"У жителей Карелии порой волосы становятся дыбом"
01.01.2021, 11:27
Один человек погиб и двое обгорели на пожаре в Петрозаводске в новогоднюю ночь
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
03.01.2021, 11:02
В Петрозаводске женщина выпала с пятого этажа и осталась жива (ФОТО)

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 3
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»