К жительнице Надвоиц пытался вломиться сосед – на помощь ей пришла Росгвардия

Росгвардейцы в Сегежском районе Карелии пресекли конфликт между соседями.

Ранним утром 6 января на пульт Сегежского отдела вневедомственной охраны поступил вызов из полиции о конфликте между соседями на улице Ленина в Надвоицах.



Как рассказали в Управлении Росгвардии, прибывшую на место происшествия группу задержания встретила местная жительница и сообщила, что сосед по лестничной клетке пытался ворваться к ней в квартиру – доказательством тому стали вмятины и царапины на двери.



Росгвардейцы разыскали нарушителя, 33-летнего сегежанина, и провели с ним профилактическую беседу.

Конфликтующие граждане были направлены к участковому для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли женщину и ребенка из огня.