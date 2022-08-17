Кабанчики на юге Карелии были пойманы с поличным (ВИДЕО)

Дикие животные в республике выходят к населенным пунктам.

Видео кабанов, раскапывающих поле, появилось в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Кабанчики стали все чаще выходить к населенным пунктам Карелии и наносить урон местным жителям», — прокомментировали видео его авторы, уточнив, что животные сняты в Лахденпохском районе Карелии.

Ранее Минприроды Карелии устроило охоту на диких кабанов, съевших картошку у дачников в Лахденпохском районе.