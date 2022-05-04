Кабина всмятку: жесткое ДТП с фурой произошло под Петрозаводском (ФОТО)

Большегруз перевернулся у деревни Половина в Прионежском районе.

Как пишут подписчики в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», авария произошла сегодня, 13 мая, вечером на въезде в деревню Половина.

Судя по фото, фура улетела в кювет и перевернулась, цистерну отбросило в сторону. Кабина машины превратилась всмятку. Но подписчики утверждают, что водитель остался жив.

«Сложилось впечатление, что там взорвался прицеп, а не столкновение», — пишут в паблике.

«У мужчины на фуре взорвалось колесо», — рассказали очевидцы.

На месте ДТП работают пожарные, сотрудники ГИБДД.

Подробности происшествия устанавливаются.