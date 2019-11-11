Качество медицины в Карелии раскритиковали в парламенте

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В региональном парламенте обсудили, почему медицина в Европе качественнее, несмотря на то, что в Карелии больше больниц.
Парламентарий Виталий Красулин сравнил систему медицинской помощи в России и Европе, после чего пришел к выводу, что уровень оказания услуг выше за границей.
"Саму систему-то, может быть, каким-то образом надо поменять? Потому что качество низкое, народу много, к врачу не записаться. Какая-то круговая история. Мы попали в замкнутый круг. Везде врачей меньше, качество лучше, продолжительность жизни больше. У нас больниц много, коек много, продолжительность жизни меньше", - предложил Красулин.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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