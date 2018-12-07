10:44, 07 Декабря 2018
Качество управления финансами в администрации главы Карелии ухудшилось - Минфин
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Большинство министерств и ведомств Карелии снизило качество управления финансами в третьем квартале 2018 года.
Это следует из результатов мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного министерством финансов республики, пишут "Вести Карелии".
Мониторинг проводился по семи направлениям: бюджетное планирование, исполнение бюджета в части расходов, исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам, открытость бюджетных данных, учет и отчетность, контроль и аудит, исполнение судебных актов.
Подробнее читайте в материале издания.
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