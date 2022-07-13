Кадры прибытия Медведева в приграничный район Карелии появились в Сети (ВИДЕО)

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в приграничный район Карелии на вертолете.

Кадры прибытия опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

«Медведев прилетел в Карелию, чтобы лично осмотреть границу с Финляндией, которая стремится в НАТО. Также в графике Медведева участие в совещании по обеспечению безопасности на северо-западном направлении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прилетевший сегодня в Петрозаводск, посетит объекты приграничной инфраструктуры и проведет совещание по вопросам безопасности в связи с планами расширения НАТО.