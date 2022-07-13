Обнародована официальная программа визита Медведева в Карелию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прилетевший сегодня в Петрозаводск, посетит объекты приграничной инфраструктуры и проведет совещание по вопросам безопасности в связи с планами расширения НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

По прилету в Петрозаводск Медведев посетил новый командно-диспетчерский центр на аэродроме совместного базирования. Затем на вертолете он отправился в посёлок Вяртсиля, где посетит отделение погранслужбы службы и пункт пропуска через государственную границу РФ.

Ещё одним пунктом программы Медведева станет посещение административного здания службы пограничного управления ФСБ России по Карелии в Сортавале. После этого Медведев проведёт совещание по вопросам обеспечения безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Ожидается, что в конце поездки Медведев пообщается с прессой.

Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.