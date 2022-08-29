890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Как пытались украсть личные данные сотен тысяч жителей Карелии
06.09.2022 13:32
Смена власти готовится в одном из районов Карелии
06.09.2022 09:19

Губернатору Санкт-Петербурга в Карелии пришлись по душе пироги с лисичками

Новости. Политика
07:00, 07 Сентября 2022
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о визите в нашу республику губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«В Карелии работает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его визит – продолжение наших августовских договоренностей о сотрудничестве между регионами», - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, Беглов привез с собой большую команду специалистов, экспертов, представителей органов власти.

«Подписали на бизнес-форуме «Карелия-Санкт-Петербург» пакет документов по взаимодействию в сферах экономики и культуры между нашими регионами. Мы сегодня видим серьезные точки совместного развития. Прежде всего, это промышленность. К примеру, 40% продукции «ДОК-Калевала» - это ОСП-плиты - идет на рынок Петербурга. Цифровую верфь создаем совместно со знаменитой питерской корабелкой - Морским техническим университетом», - сообщил Парфенчиков.

Также, по информации руководителя Карелии, продолжается сотрудничество в сфере высшего и среднего образования. С прошлого года мы готовим в Санкт-Петербурге кадры для нашего Онежского судостроительно-судоремонтного завода. А в ходе нынешнего визита главы договорились о том, что у карельских школ будут школы-побратимы Санкт-Петербурга.

Александр Беглов встретился с участниками общества «Жители блокадного Ленинграда». Они говорили, вспоминали, пели. В результате ветераны получили приглашение на отдых в санатории Санкт-Петербурга.

В завершение своего поста о визите Александра Беглова в Карелию Артур Парфенчиков рассказал, что угощал губернатора Санкт-Петербурга фермерской молочной продукцией и карельскими пирогами.

«Невероятно вкусно – это оценка Александра Беглова нашей фермерской молочной продукции. Особенно понравилась сметана. Пирог с лисичками нашему гостю тоже пришелся по душе», - написал Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.08.2022, 13:37
Начинается разработка нового месторождения в Карелии под эгидой Росатома
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
01.09.2022, 06:40
Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
31.08.2022, 15:10
В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха
31.08.2022, 10:00
Отопительный сезон начнется 1 сентября в некоторых районах Петрозаводска

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.