Губернатору Санкт-Петербурга в Карелии пришлись по душе пироги с лисичками

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о визите в нашу республику губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«В Карелии работает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его визит – продолжение наших августовских договоренностей о сотрудничестве между регионами», - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, Беглов привез с собой большую команду специалистов, экспертов, представителей органов власти.

«Подписали на бизнес-форуме «Карелия-Санкт-Петербург» пакет документов по взаимодействию в сферах экономики и культуры между нашими регионами. Мы сегодня видим серьезные точки совместного развития. Прежде всего, это промышленность. К примеру, 40% продукции «ДОК-Калевала» - это ОСП-плиты - идет на рынок Петербурга. Цифровую верфь создаем совместно со знаменитой питерской корабелкой - Морским техническим университетом», - сообщил Парфенчиков.

Также, по информации руководителя Карелии, продолжается сотрудничество в сфере высшего и среднего образования. С прошлого года мы готовим в Санкт-Петербурге кадры для нашего Онежского судостроительно-судоремонтного завода. А в ходе нынешнего визита главы договорились о том, что у карельских школ будут школы-побратимы Санкт-Петербурга.

Александр Беглов встретился с участниками общества «Жители блокадного Ленинграда». Они говорили, вспоминали, пели. В результате ветераны получили приглашение на отдых в санатории Санкт-Петербурга.

В завершение своего поста о визите Александра Беглова в Карелию Артур Парфенчиков рассказал, что угощал губернатора Санкт-Петербурга фермерской молочной продукцией и карельскими пирогами.

«Невероятно вкусно – это оценка Александра Беглова нашей фермерской молочной продукции. Особенно понравилась сметана. Пирог с лисичками нашему гостю тоже пришелся по душе», - написал Парфенчиков.