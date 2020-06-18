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Кадры с пожара в Карелии, где погиб человек, появились в Сети (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:05, 19 Июня 2020
фото: Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район / ВК
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Пожарные Пудожского района сообщили подробности ликвидации пожара, в котором погиб человек.

Пожар произошел 17 июня в поселке Кривцы Пудожского района. Как сообщалось ранее, пожарно-спасательные подразделения района в составе 12 человек привлекались для ликвидации огня в частном доме.

"В ходе разведки, проведенной первым пожарным подразделением, прибывшим к месту пожара, дежурное отделение Пожарной Части № 53 по охране п. Кривцы в количестве 2-х человек на автоцистерне, установлено следующее: около горящего дома находилось 2 пострадавших. Площадь пожара составляет 90 м. кв. Возможно, в горящем строении остался человек, угроза распространения пожара на соседние строения. Огнём охвачено всё строение. Личным составом предприняты попытки войти в горящее строение, однако не увенчались успехом, т.к. образовалась высокая температура и обрушение конструкций здания", - сообщает паблик "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району".

По информации спасателей, на месте пожара был обнаружен труп.

"По первому сообщению к месту вызова также были направлены одно отделение из Пожарной Части № 50 по охране г. Пудож - расстояние 26 км., 3 человека, и поднят по тревоге личный состав ПЧ №53 по охране п. Кривцы. Всего на пожаре задействовано 2 звена газодымозащитной службы, которыми подано в очаг пожара, а также на защиту путей распространения пожара 4 ручных пожарных ствола. К сожалению, после ликвидации открытого горения личным составом газодымозащитной службы обнаружен погибший. Причина пожара устанавливается", - говорится в заявлении спасателей.

Ранее в прессе появилось сообщение об этом трагическом происшествии в Пудожском районе.

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