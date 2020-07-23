Кадырову присвоили звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора.

Об этом Кадыров сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", - написал глава Чечни.

Кадыров поблагодарил Владимира Путина за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития страны.

"Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все - воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", - отметил генерал-майор.

Кадыров также сообщил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию.