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"Кафе и парикмахерские у нас еще лет 10 назад закрылись"

Новости. Общество
14:51, 17 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".

"Столица на Онего" решила узнать, как живет глубинка, изменилась ли жизнь селян после введения режима самоизоляции. Решили съездить в Прионежье, деревню Педасельга.

Педасельга расположена всего в 32 километрах от Петрозаводска: покосившиеся избы, заросшее поле, придорожный сельский магазин, держащийся больше на баннерах, чем на гвоздях… Вот рядом с ним-то и кипела жизнь – здесь тебе и женщины в цветастых плюшевых халатах, торчащих из-под курток, и детвора на велосипедах, радующаяся любому купленному чупа-чупсу, и мужики с цигарками, смачно плюющие под ноги.

По дороге из магазина в сторону домов неторопливо шли две пожилые женщины, время от времени перекладывая тяжелые сумки из руки в руку.

Здравствуйте, вы местные? – поинтересовались у них.
- Местные, конечно, а разве не видно, – ответили женщины, явно настроенные на беседу.
- А вы о коронавирусе что-нибудь знаете?
- Конечно, знаем – телевизор есть, – в один голос отвели собеседницы. - Мы смотрим передачи, нам страшно становится. Что в Америке творится!? В Италии!? Как они там! И в Мурманске много больных – ужасно! Мы теперь тоже никуда не ездим. Раньше и в Деревянное, и в город к детям – а теперь никуда. И дочка боится, что мало ли карантин, остановят машину. И сын не ездит. Боятся.
- У нас в городе людям старше 60 лет в магазин за продуктами разрешено ходить с 9 до 11. А у вас в деревне какие меры в связи с коронавирусом применяются?
- Ваши меры к нам не применишь, – смеются женщины. – Мы бы ходили в магазин с 9 до 11, но он у нас только с 11-ти и открывается, а хлеб в понедельник полпервого привозят.
- У нас в городе все закрылось: кафе, парикмахерские, детсады и школы, а у вас что-нибудь работает?
- Библиотека у нас работает, – гордо ответили сельские жительницы. – А то, что вы перечислили, у нас лет 10 назад закрылось: нет у нас ни кафе, ни парикмахерских – в Деревянное, если надо, ездим. Там совет ветеранов все праздники проводит, и клуб там. Школа тоже закрылась, года два назад, и детсад. Церковь небольшую в 17-ом вроде году открыли, она работает. Почта приезжает, газеты привозит.
- А медпункт у вас есть или аптека?
- Конечно, есть, ФАП. Но он пока не работает. 

Подробнее читайте в статье "Что в Америке творится!".

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