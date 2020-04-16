"Кафе и парикмахерские у нас еще лет 10 назад закрылись"

Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".

"Столица на Онего" решила узнать, как живет глубинка, изменилась ли жизнь селян после введения режима самоизоляции. Решили съездить в Прионежье, деревню Педасельга.

Педасельга расположена всего в 32 километрах от Петрозаводска: покосившиеся избы, заросшее поле, придорожный сельский магазин, держащийся больше на баннерах, чем на гвоздях… Вот рядом с ним-то и кипела жизнь – здесь тебе и женщины в цветастых плюшевых халатах, торчащих из-под курток, и детвора на велосипедах, радующаяся любому купленному чупа-чупсу, и мужики с цигарками, смачно плюющие под ноги.

По дороге из магазина в сторону домов неторопливо шли две пожилые женщины, время от времени перекладывая тяжелые сумки из руки в руку.

- Здравствуйте, вы местные? – поинтересовались у них.

- Местные, конечно, а разве не видно, – ответили женщины, явно настроенные на беседу.

- А вы о коронавирусе что-нибудь знаете?

- Конечно, знаем – телевизор есть, – в один голос отвели собеседницы. - Мы смотрим передачи, нам страшно становится. Что в Америке творится!? В Италии!? Как они там! И в Мурманске много больных – ужасно! Мы теперь тоже никуда не ездим. Раньше и в Деревянное, и в город к детям – а теперь никуда. И дочка боится, что мало ли карантин, остановят машину. И сын не ездит. Боятся.

- У нас в городе людям старше 60 лет в магазин за продуктами разрешено ходить с 9 до 11. А у вас в деревне какие меры в связи с коронавирусом применяются?

- Ваши меры к нам не применишь, – смеются женщины. – Мы бы ходили в магазин с 9 до 11, но он у нас только с 11-ти и открывается, а хлеб в понедельник полпервого привозят.

- У нас в городе все закрылось: кафе, парикмахерские, детсады и школы, а у вас что-нибудь работает?

- Библиотека у нас работает, – гордо ответили сельские жительницы. – А то, что вы перечислили, у нас лет 10 назад закрылось: нет у нас ни кафе, ни парикмахерских – в Деревянное, если надо, ездим. Там совет ветеранов все праздники проводит, и клуб там. Школа тоже закрылась, года два назад, и детсад. Церковь небольшую в 17-ом вроде году открыли, она работает. Почта приезжает, газеты привозит.

- А медпункт у вас есть или аптека?

- Конечно, есть, ФАП. Но он пока не работает.

Подробнее читайте в статье "Что в Америке творится!".