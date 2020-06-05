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Кафе, рестораны и столовые возобновляют работу в большинстве районов Карелии

Новости. Общество
19:08, 05 Июня 2020
фото: © Александр Уткин/ТАСС
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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому предприятиям общественного питания в большинстве районов Карелии разрешается возобновить работу в период пандемии.

Заведения общепита могут начать работу в субботу, шестого июня. Исключением стали заведения, расположенные в Беломорском и Олонецком районах, где обстановка с распространением коронавируса остается более тревожной. Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

"С 6 июня в Карелии возобновляют работу предприятия общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал сегодня. В Беломорском и Олонецком районах, в связи со сложной эпидобстановкой, кафе, рестораны, столовые пока останутся закрытыми. На остальных территориях они смогут работать только при неукоснительном соблюдении всех требований роспотребнадзора, а также дополнительных мер санитарной безопасности", - написал губернатор.

Парфенчиков пояснил, что владельцы заведений общепита будут обязаны соблюдать меры безопасности.

"В частности, между столами должны быть установлены защитные перегородки, если их нет, то столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Защитные экраны также обязательны на барных стойках, в кассовых зонах, в зонах выдачи продуктов питания и напитков. В помещениях должны быть оборудованы места для дезинфекции рук. При посещении кафе или ресторана посетители должны находиться в маске, и снимать ее только во время приема пищи. Соблюдение социальной дистанции также обязательно. Персонал может работать исключительно в масках и перчатках, а также обязательно в защитных очках или лицевых экранах", - заключил Артур Парфенчиков.

Напомним, заведения общепита были закрыты в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции. Владельцы заведений сообщали о том, что остановка работы общепита стала серьезным ударом для их бизнеса.

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