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Кафе в Петрозаводске закрываются на карантин из-за коронавируса (ФОТО)

Новости. Общество
11:42, 28 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Заведения общепита в столице Карелии закрыли свои двери из-за угрозы распространения коронавируса.

В Карелии с 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты все кафе, рестораны и торговые точки.  В этих заведениях разрешена работа доставки. Предполагается, что в республике будут открыты только аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины первой необходимости, а также заправки. Соответсвующее решение ранее озвучил глава Карелии Артур Парфенчиков. Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Заведения общепита в итоге закрыли свои двери для клиентов по распоряжению губернатора.

 

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения распространения коронавируса.

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