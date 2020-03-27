Кафе в Петрозаводске закрываются на карантин из-за коронавируса (ФОТО)

Заведения общепита в столице Карелии закрыли свои двери из-за угрозы распространения коронавируса.

В Карелии с 28 марта по 5 апреля должны быть закрыты все кафе, рестораны и торговые точки. В этих заведениях разрешена работа доставки. Предполагается, что в республике будут открыты только аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины первой необходимости, а также заправки. Соответсвующее решение ранее озвучил глава Карелии Артур Парфенчиков. Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Заведения общепита в итоге закрыли свои двери для клиентов по распоряжению губернатора.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения распространения коронавируса.