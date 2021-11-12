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Кафедральный собор Александра Невского в Петрозаводске собирает деньги на отопление

Новости. Общество
11:46, 23 Декабря 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Главному православному храму Карелии выставлен счет более чем на 102 тысячи рублей.

Православный приход собора Александра Невского в Петрозаводске обратился к верующим с просьбой оказать ему финансовую помощь в оплате услуг по отоплению храма. Как сообщил паблик прихода в социальной сети «ВКонтакте», религиозной организации выставлен счет за ноябрь на сумму более чем 102 тысячи рублей.

«Без вас нам крайне тяжело справиться и оплатить такую большую сумму! Друзья, храмы существуют за счет наших пожертвований! Только с нашей помощью собор сможет расплатиться по счетам!», – говорится в обращении прихода к верующим.  

Средства на оплату отопления Кафедрального собора Александра Невского предлагается на расчетный счет храма в виде пожертвования на уставную деятельность.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-23 13:12:36
Кругом враги, половцы. печенеги и Обама
Амператор
2021-12-23 13:00:03
у патриарха попросите, совести не было, совсем обнаглели. Пусть Слабунова или Грудинин скинутся, можете местечковых клоунов попросить
тетка
2021-12-23 12:43:40
Ликвидировать их надо и открыть планетарий.
кир
2021-12-23 13:15:07
тетка, так точно. Нет политической воли, а Кремль считает народ всё ещё темным и религиозным. :)
Петрович
2021-12-23 12:41:44
Просите у миллиардера Патриарха.
Leopol'd
2021-12-23 12:29:03
Это точно та самая организация, что требует все новой недвижимости и хочет строить храм на набережной? Они даже за коммунальные услуги действующих объектов не могут рассчитаться, при том что не платят налоги!
И такая ли у них огромная поддержка населения, как они говорят, если пожертвований в самом посещаемом храме не хватает даже на хозяйственные нужды?!
Tеатральный критик
2021-12-23 13:03:20
Leopol'd, сашка, ваши агрекалчнутые тоже попрошайничают, а сами по турциям разьезжают. Фоточки в интернетиках выкладывают.
кир
2021-12-23 12:16:15
Бог дал, бог взял.
Изя
2021-12-23 12:07:11
Пусть сами платят )))) :)
Клещ
2021-12-23 12:05:10
а без нашей помощи приставы арестуют и выставят на торги?
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