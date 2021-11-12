Кафедральный собор Александра Невского в Петрозаводске собирает деньги на отопление

Главному православному храму Карелии выставлен счет более чем на 102 тысячи рублей.

Православный приход собора Александра Невского в Петрозаводске обратился к верующим с просьбой оказать ему финансовую помощь в оплате услуг по отоплению храма. Как сообщил паблик прихода в социальной сети «ВКонтакте», религиозной организации выставлен счет за ноябрь на сумму более чем 102 тысячи рублей.

«Без вас нам крайне тяжело справиться и оплатить такую большую сумму! Друзья, храмы существуют за счет наших пожертвований! Только с нашей помощью собор сможет расплатиться по счетам!», – говорится в обращении прихода к верующим.

Средства на оплату отопления Кафедрального собора Александра Невского предлагается на расчетный счет храма в виде пожертвования на уставную деятельность.