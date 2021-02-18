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Кайт-марафон "Транс-Онего" стартует в Карелии

Новости. Общество
11:44, 19 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Со 2 по 7 марта в Карелии пройдут международные соревнования по парусному спорту, сообщили в Минспорта Карелии.

Впервые марафон был проведен в 2012 году. Изначально соревнования проходили в формате трёхдневной автономной гонки по определённому организаторами маршруту с двумя самостоятельными ночевками в походных условиях на льду Онежского озера. Однако с 2019 года по просьбе участников формат был изменен на четырехдневный с тремя ночевками.

Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 270 км. Он проложен через интересные и живописные места Онежского озера: острова Кижи, Суйсарь, Шардонские острова, Кондопожский залив, горнолыжный комплекс Ялгора, Пяльму, Челмужскую губу, Медвежьегорск. Стартует и финиширует марафон на набережной в Петрозаводске.

Соревнования проводятся вне зависимости от погодных условий, что позволяет участникам проявить свое мастерство при различных ветровых и температурных условиях, преодолевая при необходимости снежные заносы, зоны торошения льда и выходы воды через ледовые трещины.

За девять лет проведения ТОКЕ количество команд-участниц выросло с 6 до 32. В ТОКЕ принимали участие команды из 8 стран: России, Норвегии, Финляндии, Чехии, Франции, Швеции, Германии, Украины и Румынии.

Подробнее на официальном сайте марафона и в группе в ВК.

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