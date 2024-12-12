В Петрозаводске пройдет марафон ползунков «Маленький чемпион»

На марафоне ползунков в Петрозаводске малыши могут посоревноваться не только в ползании, но и в красоте своих костюмов.

15 декабря в Петрозаводске пройдет XVII марафон ползунков «Маленький чемпион», сообщили в администрации города. Малыши в возрасте от 6 до 11 месяцев вместе со своими родителями соберутся на веселых соревнованиях, чтобы показать свою скорость и ловкость.

Кроме соревнований по ползанию юных участников ждет еще и конкурс костюмов. Чтобы поучаствовать в соревновании, необходимо подать заявку до 19:00 13 декабря.

Начало соревнований: 15 декабря в 10:00 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу ул. Ключевая, д. 10.

Как уточнили в администрации, марафон организован Детским спортивным движением «Маленький Чемпион» при поддержке Министерства образования и спорта Карелии, Центра спортивной подготовки и Администрации Петрозаводска.