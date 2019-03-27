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Новости. Спорт
12:45, 27 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Каюр из Карелии выиграл 2 млн рублей в гонке на собачьих упряжках

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Второе место в соревнованиях "Берингия" на Камчатке и приз в 2 млн рублей достались гонщику из Карелии Михаилу Шелковину.

"В среду в райцентре Усть-Камчатск состоялось подведение итогов и награждение победителей "Берингии-2019". Каюр из Москвы Вячеслав Демченко получил 3 млн рублей призовых, заняв первое место. Он прошел 1,35 тыс. км за 111 часов 35 минут 41 секунду", – сообщили в оргкомитете.

Второе место и приз в 2 млн рублей достались гонщику из Карелии Михаилу Шелковину, третье место и 1 млн рублей получил камчатский каюр Валентин Левковский, пишет ТАСС. 

"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров в возрасте от 18 до 59 лет. Восемь из них, в том числе спортсмены из Хабаровска и Швейцарии, сошли с дистанции из-за сложностей с упряжками. К финишу на востоке полуострова 26 марта добрались 10 каюров.

Гонка была в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюры вели упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходила в безлюдной, покрытой снегом тундре.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-27 13:22:47
Будет на что собачкам мясо покупать :)
Гость
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