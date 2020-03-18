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Как 53-летняя Лада Дэнс выглядит на пилоне (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 18 Марта 2020
фото: © instagram.com/lada_dance_official
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Звезда 90-х готовится к съемкам клипа.

Российская эстрадная знаменитость 90-х годов Лада Дэнс опубликовала на своей странице в Инстаграм откровенное фото на пилоне. По словам 53-летней звезды, она готовится к съемкам клипа и получила задание от режиссера освоить танец на пилоне.

"Уже получается очень сексуально, женственно и красиво. Наслаждаюсь отражением в зеркале, - написала Лада Дэнс в Инстаграм - Мечтала заняться танцами на пилоне и сейчас волей судьбы я приступила к занятиям. И это потрясающие эмоции и новые впечатления. Всегда восхищалась грацией и умение танцовщиц выполнять различные элементы на пилоне. Думала, что это легко при хорошей физической форме. Как же я ошибалась". ⠀

Звезда 90-х пообещала, что новый клип будет "бомбой".

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