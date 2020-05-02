Как банки находят способы уклониться от предоставления обещанных кредитных каникул

Многие заемщики не могут воспользоваться обещанными в связи с пандемией коронавируса отсрочками по уплате кредитов из-за позиции банков.

Такое мнение в интервью РБК высказала руководитель группы банковской и финансовой практики "Пепеляев Групп", адвокат Лидия Горшкова.

По ее словам, зачастую банки стараются уклониться от предоставления кредитных каникул, даже если заемщик соответствует всем требованиям. Направляемые в банки заявки "теряются", по телефону даются вводящие в заблуждение консультации, вместо кредитных каникул оформляются иные программы реструктуризации, и т.п., пояснила Горшкова.

По ее мнению, этому способствуют рекомендации Центробанка.

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