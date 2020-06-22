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Как бизнес известного в Карелии переработчика ягод оказался в центре скандала

Новости. Экономика
11:43, 23 Июня 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC
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Бизнес компании "Русбиоальянс" оказался под угрозой развала из-за судебной тяжбы между представителями конкурирующих групп менеджмента.

Крупная компания "Русбиоальянс", специализирующаяся на переработке ягод, оказалась в кризисе из-за затянувшейся судебной тяжбы между группой нового владельца и представителями старого менеджмента. Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1, хозяин карельского актива, проиграло борьбу компании ГРСП "Магнит" за долю в "Русбиоальянсе" в размере 49%. До этого инвестподразделение получило полный контроль за предприятием, однако лишившийся своей доли представитель прежнего руководства успешно оспорил сделку в суде. Затянувшийся судебный конфликт ставит под угрозу дальнейшую деятельность карельского переработчика ягод.

Опрошенные "Столицей на Онего" представитель конкурирующей бизнес-структуры и экс-сотрудник "Русбиоальянса" утверждают, что компанию погрузили в кризис слабый менеджмент и нереалистичные ожидания руководства в отношении "ягодного актива".

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

 

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