Как будет обеспечена безопасность участников голосования по изменению Конституции

При организации Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию будут предприняты беспрецедентные меры безопасности.

При организации Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию будут предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Голосовать по изменениям в Конституцию будет легко и безопасно. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране стабилизировалась, организаторы важного и масштабного события сделают все, чтобы защитить граждан на участках и вне помещений для голосования.

Напомним, чтобы избежать очередей на участках, голосование решено проводить в течение семи дней, начиная с 25 июня и до официальной даты – 1 июля. Этот день сделают выходным.

В коротком ролике рассказывается, как будет обеспечиваться санитарная защита при голосовании.

Подробнее - здесь.