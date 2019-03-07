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Новости. Общество
22:00, 07 Марта 2019
фото: ТАСС / ANTON NOVODEREZHKIN

Как будут наказывать за фейковые новости

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Госдума на пленарном заседании 7 марта приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на противодействие так называемым фейковым новостям.

В соответствии с принятым законом,  фейковая новость – это информация, распространяемая "под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Штрафы в соответствии с поправками в КоАП грозят как за распространение фейковых новостей в СМИ, так и в интернете. При этом штрафы различаются в зависимости от тяжести последствий, которые наступили в результате распространения дезинформации, сообщается на сайте Госдумы РФ. 

За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может составить:

- для граждан от – 30 до 100 тысяч рублей;

- для должностных лиц – от 60  до 200 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 200  до 500 тысяч рублей.

Повторное совершение либо распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности может наказываться штрафами: 

- для граждан – от 100 до 300 тысяч рублей; 

- для должностных лиц – от 300 до 600 тысяч рублей; 

- для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Наконец, в случае, если распространение фейковой информации повлекло за собой "смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности", штрафы могут составить уже:

- для граждан – от 300 до 400 тысяч рублей; 

- для должностных лиц – от 600 до 900 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

 
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