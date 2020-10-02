Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны с 2021 года, показали в РЖД (ФОТО, ВИДЕО)

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона для российских поездов, который введут в эксплуатацию во второй половине 2021 года.

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона для российских поездов. Фото предоставили в пресс-службе дочернего предприятия РЖД "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

Как сообщает РБК, вагон установлен на Павелецком вокзале в Москве, его разработал "Трансмашхолдинг" (ТМХ).

Вагон выполнен в так называемом габарите Т: его ширина увеличена на 28 см, а длина - на 73 см, сообщили в пресс-службе ФПК. Спальные места увеличились на 10%, места для багажа - на 14%. В целом внутреннее пространство вагонов увеличилось на 11%.

Как рассказывал ранее председатель правления РЖД Олег Белозеров, в новых вагонах более длинные и широкие спальные места. В них также есть шкафы, душевые кабины, просторные проходы и возможность создавать личное пространство (шторки).

Холдинг рассчитывает начать эксплуатацию новых вагонов во второй половине 2021 года. Цены на билеты в плацкартный вагон повышать не планируется, пообещали в РЖД.

Внутри нового плацкартного вагона побывали корреспонденты РБК.