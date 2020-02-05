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Как быстро перехватить до зарплаты, или заем на любые цели

Новости. Экономика
14:53, 06 Февраля 2020
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Инструкция от компании "Отличные наличные".

Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нужно очень срочно перехватить некоторую сумму до зарплаты. И не всегда хочется напрягать родных и друзей просьбами дать в долг. Что же делать? Выход есть – получить деньги в "Отличных наличных".  

Это быстро, просто и удобно. И, вопреки всем стереотипам, надежно, так как микрозаймы выдаются организациями, которые на сегодняшний день прочно и надолго обосновались на рынке кредитных услуг. Их деятельность регулирует законодательство, а из-за новых требований, которые ужесточаются ежегодно, с рынка уходят ненадежные игроки. Остаются только прочно стоящие на ногах компании.

В "Отличных наличных" решение принимается в течение 5 минут. В итоге, весь процесс оформления микрозайма составит всего 15 минут.  

 Сейчас в компании "Отличные наличные" действует акция для новых клиентов: от 0% на 7 дней на суммы от 1000 до 30 000 рублей при первом займе, сколько взял – столько отдал. Для тех, кому нужна более крупная сумма, действует предложение с суммой выдачи от 40000 до 80000 руб. и по сниженной ставке.    

Сумма займа от 1000 до 80 000 руб. Срок займа от 3 до 30 дней. Процентная ставка по займу от 0,36% до 1,5% в день. (полная стоимость займа от 133,800% до 54, 75% годовых). Условия предоставления займа гражданин РФ. Возраст от 18 до 65 лет (мужчины) и 68 лет (женщины). Постоянная регистрация на территории РФ. Постоянное место работы (либо пенсионер по старости или за выслугу лет) необходимые документы: паспорт гражданина РФ (пенсионное удостоверение - при наличии). Займы предоставляет ООО МКК "Агора". ИНН 5210001698, регистрационный номер в реестре МФО 651403322006088 процентное снижение ставки до 1,5% с 28.01.2019.

Процентная ставка по займу в день достигается путем предоставления скидки в виде снижения процентной ставки по договору займа до 100% и предоставляется при строгом соблюдении всех условий для участников, соответствующих требованиям. Окончательные условия предоставления скидки в виде снижения процентной ставки по договору займа до 100% предлагаются в индивидуальном порядке. Срок проведения акции: с 01.11.2018 г. до 30.04.2019 г. включительно. Условия акции могут быть изменены. Источники информации об организаторе, о правилах её проведения и сроках: сайт www.otlnal.ru, тел. 8 800 600-70-00. Займы предоставляет ООО МКК "Авантаж", ИНН 5402001331, регистрационный номер в реестре ЦБ РФ №651503550006456. Сумма от 1000 до 30000 руб. Срок займа от 3 до 30 дней. Процентная ставка по займу от 0,36% до 1,5% в день (полная стоимость займа от 133,800% до 547,5% годовых). По желанию клиента предоставляются платные дополнительные услуги. Оформление документов, необходимых для заключения договора займа может производиться при наличии предложения организатора акции, и если одновременно соблюдаются следующие условия: гражданин РФ, возраст от 18 до 70 лет, постоянная регистрация на территории РФ, постоянное место работы (либо пенсионер по старости или за выслугу лет). Необходимые документы: паспорт гражданина РФ (пенсионное удостоверение — при наличии). Организатор акции оставляет за собой исключительное право на предоставление или отказ от представления займа. Заём предоставляется на усмотрение организатора акции.

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