Как чиновники в Карелии делят общественный транспорт

В Карелии чиновники городского и республиканского уровня не могут определиться, кому из них взять на себя миссию по спасению деградирующего общественного транспорта в Петрозаводске.

В конце сентября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о намерении республиканского правительства принять полномочия у городской власти по управлению общественным транспортом Петрозаводска. По замыслу Парфенчикова, эта мера необходима для того, чтобы направить в проблемную точку финансовый поток и "оживить" сектор перевозок.

Со стороны петрозаводской власти открытого сопротивления губернаторской инициативе нет, однако отсутствует и движение навстречу. Пока республиканская и городская власть разбираются в вопросах распределения полномочий, жители Петрозаводска написали письмо Владимиру Путину в надежде, что с живущими по своим законам маршрутками в карельской столице разберется президент страны.

"Столица на Онего" выслушала позиции сторон, ответственных за деятельность общественного транспорта, и выяснила, почему в ближайшее время горожанам не стоит надеяться на качественные улучшения в работе маршруток и троллейбусов в карельской столице.

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