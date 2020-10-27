Как действовать, если с вашей карты украли деньги

Эксперты рассказали, что делать, если с вашей банковской карты пропали деньги.

Если денежные средства были украдены с банковской карты или вашего счета, необходимо позвонить в банк или через приложение сообщить об операции, которую клиент не проводил, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Оптимальным вариантом будет заблокировать карту и оформить перевыпуск. Далее нужно составить заявление на возврат средств, которое, в большинстве случаев, рассматривается 30 дней. Вместе с блокировкой карты необходимо написать заявление в полицию о мошеннических действиях", – рекомендует эксперт.

Банк будет обязан вернуть средства, если клиент сообщил о краже не более чем через сутки после факта и не нарушал правил безопасности хранения карты – не сообщал никому ПИН или CVC-коды, не хранил ПИН вместе с картой, добавляет он.

"При этом банк обязан уведомлять клиента обо всех операциях по счету через СМС или как минимум push-уведомления. Отказ банка от возврата средств нужно запросить в письменном виде с обоснованием. Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, этих документов хватит для обращения в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента", – заключил Кричевский.