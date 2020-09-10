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Как директор школы в Петрозаводске и два педагога "воюют" за контроль над учебным тиром

Новости. Общество
08:05, 11 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Педагоги школы №43 заявили, что испытывают гонения со стороны директора Александра Ханцевича из-за конфликта, возникшего в связи с нежеланием руководителя образовательного учреждения содержать школьный тир.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились Игорь и Елена Калачевы – преподаватели физкультуры школы №43, которые были уволены, а позже восстановлены судом на работе в образовательном учреждении.

Калачевы попросили предать огласке историю их увольнения и рассказать, как новый директор Александр Ханцевич закрыл школьный тир, который был включен в Реестр объектов спорта Российской Федерации и являлся единственным стрелковым объектом на территории Карелии, где можно было проводить официальные соревнования по пулевой стрельбе, получать спортивные разряды, вплоть до КМС.

Трудовой спор, который произошел у Калачевых с администрацией учебного заведения, мог возникнуть в любой другой школе и пройти незаметно для всех. Но данная ситуация вскрыла куда более серьезную проблему в Карелии: отсутствие возможностей для развития детского спорта.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-09-11 09:39:46
Почему не освещают в прессе недавнее увольнение директорши 38 школы? Не хотят выносить сор из избы?
Гость
2020-09-11 09:35:57
У нас занимался ребёнок в данном тире. Но сейчас мы все вынуждены сидеть и ждать, чем решится эта проблема. Почему страдают дети, которые просто хотят заниматься любимым делом?
И почему администрация не принимает никакого участия, кроме очередных отписок и ссылок на нового директора. за все время так ничего и не добились от них.
новый
2020-09-11 08:47:26
Мне нужен порядок и он будет. Ибо мы здесь власть, а не всякие там на мосту с плакатиками в протестанутых футболках. Директор оденозначно прав : или вы учителя, или вы бизнесмены. Ловкачи какие - за школьный бюджетный счет хотят свое ИП развивать и прибыль получать. Вспоминается одна бывшая директриса школы, ныне депутатка горсовета, которая школьные теплицы в аренду мимо кассы сдавала. Этот физрук тоже по ейным стопам пошел . Не прокатит. Пусть забирает свой свисток и спортивным шагом топает в бизнес.
Generalus87
2020-09-11 08:38:23
Сыночек весь в папку пошел
Гость
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