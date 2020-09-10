Как директор школы в Петрозаводске и два педагога "воюют" за контроль над учебным тиром

Педагоги школы №43 заявили, что испытывают гонения со стороны директора Александра Ханцевича из-за конфликта, возникшего в связи с нежеланием руководителя образовательного учреждения содержать школьный тир.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились Игорь и Елена Калачевы – преподаватели физкультуры школы №43, которые были уволены, а позже восстановлены судом на работе в образовательном учреждении.

Калачевы попросили предать огласке историю их увольнения и рассказать, как новый директор Александр Ханцевич закрыл школьный тир, который был включен в Реестр объектов спорта Российской Федерации и являлся единственным стрелковым объектом на территории Карелии, где можно было проводить официальные соревнования по пулевой стрельбе, получать спортивные разряды, вплоть до КМС.

Трудовой спор, который произошел у Калачевых с администрацией учебного заведения, мог возникнуть в любой другой школе и пройти незаметно для всех. Но данная ситуация вскрыла куда более серьезную проблему в Карелии: отсутствие возможностей для развития детского спорта.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".