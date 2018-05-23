ПРОСТО ЦИРК: Как "Единая Россия" отбирает кандидата в депутаты Петросовета

Публицист и политолог Олег Реут увидел как партия "Единая Россия" выбирает претендента на довыборы в горсовет Петрозаводска.

"19:00. Школа № 48. Третий этаж. Актовый зал. На сцене поставленные в ряд несколько парт. За ними расположились претенденты, участвующие в праймериз "Единой России" по выбору кандидата, который станет выдвиженцем партии на довыборах в Петросовет в сентябре этого года (освободившийся округ находится на Древлянке и Перевалке)", - пишет Олег Реут.

"Как известно, для участия в предварительном внутрипартийном отборе зарегистрированы девять кандидатов. На сцене присутствовали лишь шесть. Однако табличек с указанием фамилии, имени и отчества оказалось семь. Оксана Политова, директор по корпоративному управлению АО "КСМ", которая рассматривается практически всеми политическими обозревателями в качестве уже согласованного победителя праймериз, почему-то отсутствовала. Однако её статус был подтверждён – в отличие от Владимира Мышковца и Евгения Ряжева, не пожелавших или не имевших возможности принять участия в дебатах, пластмассовая табличка Политовой как бы указывала всем присутствующим, кто является фаворитом кампании", - отметил он.

Кандидаты, расположившиеся в алфавитном порядке, представляли своё видение будущей депутатской работы и отвечали на вопросы миловидной ведущей Валерии.

Михаил Кривенко, руководитель прионежского отделения "Молодой гвардии":

"На территории района есть три проблемы. Это – мусор, грызуны, озеленение… Грызуны являются переносчиками заболеваний, а деревья увеличивают уровень кислорода".

В принципе, этого было достаточно. Незамысловатая и неискусная речь дополнялась чрезмерно резкой жестикуляцией.

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