Как это было: известный карельский фотограф поделился новогодними кадрами Петрозаводска 2020 года

Новогодняя атмосфера царила в городе.

Вартан Цатурян опубликовал фотографии новогоднего Петрозаводска 2020 года. По кадрам можно увидеть, насколько празднично украшен город.

Талантивый фотограф сумел запечатлеть яркие кадры: нарядную елку на фоне неба, лошадей и пони с украшениями, красивые арки и снеговики. Город выглядел, как новогодняя сказка.

«И ничего не предвещало… Жили счастливо.....», — написала горожанка в комментариях.