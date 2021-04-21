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«Как это было»: во дворе — дворник, в подъезде — уборщица

Новости. Общество
11:00, 22 Апреля 2021
фото: © из архива Б.Семенова
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В советские годы Петрозаводск был чистым, зеленым и красивым — вспоминаем «Как это было».

Рубрика «Как это было» — новый проект «Столицы на Онего». Мы будем вспоминать, как жили в советские годы, — когда Петрозаводск был самым зеленым и чистым городом на Северо-Западе; когда медицина и образование были бесплатными, а квартплата — копеечной; когда не было безработицы, и после окончания вуза открывались вполне реальные перспективы.


фото: © из архива Б.Семенова

Чем жили, чему радовались и огорчались советские люди в советской Карелии и социалистической стране — об этом и поговорим. 

Автор рубрики «Как это было» Армас Машин — представитель именно этого поколения:

— Людям свойственно вспоминать и сравнивать: как было раньше, как сейчас. Кто-то ностальгирует, с восхищением вглядываясь в прошлое сквозь розовые очки. Кто-то смотрит через них на день сегодняшний. Главное, быть честным с самим собой, вспоминая и сравнивая. А помня и сравнивая, взять все лучшее с собой в будущее.

Детство и юность нашего поколения пришлись на конец 60-х — начало 80-х годов. Это время до перестройки, и именно этот период советского социализма — тема этих записок.

Как в советские годы удавалось содержать в чистоте Петрозаводск? В чем секрет успешной работы системы коммунального хозяйства в то время? И почему люди раньше массово выходили на субботники, а теперь   — ленятся и стесняются? 

Вот что рассказывает Армас Машин:

— Тогдашний Петрозаводск был поменьше, потише, поскромнее нынешнего. С тех пор у нас появилось много нового (качество новинок и материалов — отдельная тема). Старый добрый Петрозаводск был, как мне кажется, чище и ухоженнее нынешнего. «По газонам не ходить!» — слоган того времени. И в большинстве не ходили, а тех, кто ходил, порицали и наказывали. Кто бы сейчас расставил в Петрозаводске таблички: «На газонах не парковаться!» и добился, чтобы не парковались.   

Снег ли, листопад ли — дворник с раннего утра был во дворе: подметает листву или сгребает снег. Во дворе дворник, в подъезде уборщица. Скромно, но конкретно.

Подробнее читайте в рубрике «Как это было». 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-22 12:34:05
Дайте ему метлу. Пусть понастальгирует с пользой для общества.
Горожанин
2021-04-22 12:10:17
Сейчас тоже есть и дворники, и уборщицы. Только убирается все гораздо хуже. Рабский труд при минимальной оплате качество не мотивирует.
udo
2021-04-22 12:36:36
Горожанин, наши люди даже не вырабатывают зарплату, которую получают. Труд не рабский Иван и Андрей в моем квартале совсем не работают месяцами нигде, не выдумывайте лишнее.
Гость
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