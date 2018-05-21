Как изменился состав политиков Петрозаводска за пять лет

Персональный состав основных петрозаводских политиков кардинально изменился за пять лет, считает политолог Олег Реут.

- Когда обыватели говорят, что в России "умерла муниципальная региональная политика", что в публичном пространстве "нет места открытой политической конкуренции", то хочется аргументированно возразить. Посмотрите, как за пять лет кардинально изменился персональный состав основных городских политиков. Посмотрите на траектории их общественно-политических карьер.

При этом принципиально важно не стать историческим моралистом. Важно стараться избегать раздачи нравственных оценок уходящим в историю событиям и лицам. Стремиться к беспристрастности, понимать, анализировать, а не ранжировать в диапазоне от хорошего до плохого, - пишет Олег Реут.

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