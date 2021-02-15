Как изменится методика расчета прожиточного минимума, обсудили в парламенте Карелии

Изменение методики расчета прожиточного минимума, принятое на федеральном уровне, повлияет и на Карелию – региональное законодательство будет пересмотрено.

Это следует из решения парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике - депутаты сегодня поддержали проект закона, согласно которому республиканское законодательство о прожиточном минимуме должно быть приведено в соответствие с федеральным.

Что изменится в методике расчета, объяснила заместитель начальника Управления труда и занятости Карелии Наталья Кушнерова. Теперь размер прожиточного минимума устанавливается не региональными властями, а из федерального центра.

В 2021 году, который определен как переходный период, размер прожиточного минимума будет равен показателю второго квартала 2020 года.

С 2022 года начнет действовать новая методика расчета - прожиточный миниум будет зависеть от медианного среднедушевого дохода населения за 2020 год. Но методика не учитывает рост цен.

Что об этом думают в парламенте и правительстве республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".