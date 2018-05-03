Как изменится система уборки мусора в Карелии

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Компания "Автоспецтранс" планирует построить шесть объектов по переработке мусора и ликвидировать 108 несанкционированных свалок.
Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики Иван Новиков заявил о планах "Автоспецтранса" принять участие в строительстве ряда мусороперерабатывающих объектов и готовности избавить регион от сотни свалок. Об этом директор ООО "Автоспецтранс" сообщил на встрече с прессой, которая состоялась третьего мая в Минстрое Карелии.
Как заявил Иван Новиков, первый объект, специализирующийся на обработке отходов, может появиться в Прионежском муниципальном районе.
Подробнее о планах "Автоспецтранса" читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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