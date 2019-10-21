Как изменятся тарифы после модернизации систем водоснабжения в Карелии - прогноз

Строительство и реконструкция систем водоснабжения в Карелии в 2019-2024 годах приведет к росту тарифов на услуги ряда предприятий ЖКХ, но потребители этого не почувствуют, обещают власти.

Такой вывод следует из региональной программы «Чистая вода», принятой правительством Карелии.

В приложении к программе дан прогноз роста тарифов в населенных пунктах, где будут строиться или реконструироваться системы водоснабжения. Сравнение размера тарифов до и после реализации программы показывает, что услуги части организаций ЖКХ станут стоить дороже.

Почему власти утверждают, что это не отразится на потребителях, и о каких городах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".