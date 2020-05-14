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Как купить квартиру онлайн – подробная инструкция (ВИДЕО)

Новости. Общество
17:56, 14 Мая 2020
фото: Баренц Групп
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В "Баренц Групп" рассказали, как забронировать квартиру, не выходя из дома, пользуясь сервисами компании.

Покупка недвижимости онлайн перестала быть чем-то необычным.  Но особенно она актуальна сейчас, когда многие вынужденно находятся дома.

В строительной компании "Баренц Групп" дали пошаговую инструкцию, как забронировать квартиру онлайн, и при этом сэкономить.

Примером послужила большая квартира в строящемся высотном доме "Sky Tower" на улице Балтийской в Петрозаводске.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО " Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

*Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.
Условия действительны на 22.04.2020 г.

 

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