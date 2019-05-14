Как "ЛабСтори" может помочь при укусе клеща и весенней аллергии

Специалисты-диагносты рассказали, как можно подготовиться к весенним "сюрпризам", чтобы не страдать от аллергии и обезопасить себя от энцефалита.

Самой надежной защитой против клещевого энцефалита являются собственные антитела, которые вырабатываются в ответ на прививку. И не стоит игнорировать такую важную процедуру. Клещевые инфекции, даже обнаруженные вовремя, в любом возрасте способны доставить множество хлопот и проблем, сопровождаясь долгим периодом реабилитации, пишут специалисты компании "ЛабСтори".

Но клещи могут быть не единственной проблемой в весенний период. Когда все вокруг начинает цвести и пахнуть, вместе с природой просыпается и сезон аллергии.

По статистике около 20% населения всего мира страдает от аллергии и преимущественно – это жители городов. Она может развиться на шерсть животных, продукты питания, химические вещества, лекарственные препараты и другие объекты, способные вызвать иммунную реакцию в организме. Но чаще всего отмечается аллергия на пыльцу растений и сезонные фрукты и овощи.

Как спастись от аллергии, читайте здесь.

На правах рекламы