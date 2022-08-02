Как может выглядеть типовая «совковая» девятиэтажка в Петрозаводске, если жильцы захотят (ФОТО)

Обычный панельный девятиэтажный дом в Петрозаводске обрел более современный вид после ремонта, который был проведен по инициативе жильцов.

Результаты работы они продемонстрировали главе Карелии Артуру Парфенчикову, когда он навестил их двор. Предложенный жильцами проект благоустройства победил в рейтинговом голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Общая стоимость работ составила порядка 556 тысяч рублей. Жильцы собрали 10% от необходимой суммы, а остальное оплатило государство.

Возле здания обновили парковку, установили турники, видеорегистраторы по всему периметру здания, а также высадили порядка 120 саженцев сосны и можжевельника. Обновили и входную зону - там установили стеклянные двери и заменили домофон. Кроме того, по иницативе местных жителей перекрасили фасады и сделали ремонт на первых этажах.

«Это обычная девятиэтажка. Когда ей потребовался ремонт, мы решили понять, насколько сможем обновить её. Как видите, уже удалось сделать многое. Сейчас нашему примеру последовали и некоторые другие дома», – рассказал один из представителей инициативной группы жильцов Роман Самуров.

В этом году жильцы получат дополнительные деньги на новый проект по развитию территории дома в рамках программы поддержки социально значимых инициатив товариществ собственников жилья. Теперь в здании целиком отремонтируют подъезды: покрасят стены и заменят перила. Внутри дома установят видеонаблюдение, а снаружи поставят металлические урны и продолжат озеленение.

Стоимость проекта составила более 1,1 млн рублей. Жильцы снова соберут 10% от необходимой суммы, а остальное получат из бюджета программы.