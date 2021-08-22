Как можно экономить с «Олонией»: «Молочное предложение» продлевается на сентябрь

Покупатели оценили «Молочное предложение» от «Олонии» и проголосовали за продление акции на сентябрь.

Напомним, какие цены действуют в этот период на молочные продукты:

• пакет молока — 46 рублей,

• пакет кефира — 53 рубля,

• пачка творога (200 г) — 49 рублей,

• пакет сметаны (500 г) — 69 рублей.

Продажи некоторых позиций выросли в два с половиной раза! Многие покупатели благодарят за снижение цен и отмечают вкус и натуральность продукции:

— Творог 5% и сметана 20% — супер!

— Цены приятно удивляют, купил молоко, творог, масло. Прикинул, что сэкономил около 80 рублей.

Напомним, что для удобства на прилавках теперь можно найти товары других производителей, которые пользуются спросом. У поставщиков они закупаются по особо низкой цене и продаются с минимальной наценкой. Покупатели отмечают, что в чеке суммы стали приятно меньше.

«С 19 августа мы значительно снизили цены на шоколадное масло. Его можно приобрести за 99 рублей. А в сентябре наших покупателей ждет очередное снижение цен», рассказала председатель Совета директоров предприятий «Олонии» Галина Ширшина.

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