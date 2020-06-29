Как найти работу студентам в условиях распространения коронавируса

Управление труда и занятости республики рассказало, где могут найти работу студенты в условиях изменившегося из-за COVID-19 рынка труда.

Как сообщает управление труда и занятости, с начала года в базе вакансий на трудоустройство молодежи было заявлено 86 рабочих мест. Временным трудоустройством молодых людей занимается студенческая биржа труда.

"Трудоустройство студентов в весенний период и накануне летних каникул в этом году было осложнено вынужденной приостановкой работы организаций общественного питания и торговли, что временно отразилось на количестве предложений, которые традиционно составляют основной кластер вакансий для студентов. Однако в настоящее время ситуация меняется к лучшему, и на сегодняшний день 17 студентов нашли работу в регионе", - сообщили в управлении.

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