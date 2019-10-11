Как не платить налог за лодку, объяснила налоговая служба Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Налоговая служба Карелии подготовила разъяснения к закону, согласно которому весельные и моторные лодки с двигателем менее пяти лошадиных сил включены в перечень транспортных средств, облагаемых налогом.
С января 2020 года плательщиками налога будут являться только те владельцы весельных и легкомоторных лодок, кто зарегистрировал их в ГИМС до 2012 года, а таких в республике насчитывается, по данным налоговой службы, около шести тысяч человек.
Они могут избежать уплаты налога при определенных условиях.
Как это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
10.10.2019 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
08.10.2019 14:37
Чтиво
10.10.2019 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
Сегодня 12:30
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии