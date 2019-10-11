Как не платить налог за лодку, объяснила налоговая служба Карелии

Налоговая служба Карелии подготовила разъяснения к закону, согласно которому весельные и моторные лодки с двигателем менее пяти лошадиных сил включены в перечень транспортных средств, облагаемых налогом.

С января 2020 года плательщиками налога будут являться только те владельцы весельных и легкомоторных лодок, кто зарегистрировал их в ГИМС до 2012 года, а таких в республике насчитывается, по данным налоговой службы, около шести тысяч человек.

Они могут избежать уплаты налога при определенных условиях. Как это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".