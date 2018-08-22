Как облегчить сборы ребенка в школу

Можно ли сделать так, чтобы затраты на все необходимое к школе не слишком больно били по семейному бюджету?

Все ближе начало учебного года, поэтому в специализированных магазинах и в крупных сетевых супермаркетах озабоченные родители опустошают прилавки, следуя длинному списку "самого необходимого" для их учеников. "Дорого сегодня ребенка в школу собрать", - жалуются мамочки кассиршам, увидев итоговые суммы в чеках.

Традиционно в преддверии начала сборов Росстат подсчитывает, в какую сумму по самым средним оценкам может встать подготовка к новому учебному году. Мы проанализировали, сколько стоят сборы в 2018 году, и нашли способ облегчить эту неизбежную финансовую нагрузку.

Подробности – в нашем материале.