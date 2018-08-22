Как облегчить сборы ребенка в школу

По теме
22.08.18 13:03
Загрузка...
Можно ли сделать так, чтобы затраты на все необходимое к школе не слишком больно били по семейному бюджету?
Все ближе начало учебного года, поэтому в специализированных магазинах и в крупных сетевых супермаркетах озабоченные родители опустошают прилавки, следуя длинному списку "самого необходимого" для их учеников. "Дорого сегодня ребенка в школу собрать", - жалуются мамочки кассиршам, увидев итоговые суммы в чеках.
Традиционно в преддверии начала сборов Росстат подсчитывает, в какую сумму по самым средним оценкам может встать подготовка к новому учебному году. Мы проанализировали, сколько стоят сборы в 2018 году, и нашли способ облегчить эту неизбежную финансовую нагрузку.
Подробности – в нашем материале.
По теме
22.08.18 13:03
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
20.08.2018, 09:15
Аналитика
Сегодня 10:00
Капитал
Начался август, и для родителей школьников это означает начало сборов в школу.
21.08.2018 09:33
21.08.2018 09:17
16.08.2018 14:41
16.08.2018 12:40
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии