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Новости. Экономика
14:00, 21 Декабря 2018

Как определить качество кабельной продукции

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Кабельная продукция в рамках современности довольно востребована.

Неудивительно, что производители всеми путями пытаются удовлетворить потребности покупателей, поставляя товар в широком ассортименте. Убедитесь в этом по ссылке https://gksgroup.ru/.

Однако, покупая кабельную продукцию, стоит уделить особо внимание качественной составляющей изделий. Доверять лучше надежным представителям рынка, которые могут похвастаться внушительной базой и хорошей репутацией.

Так уж сложилось, что наряду с порядочными компаниями существует немалое количество "кустарных" производств. Они работают на объем, совершенно забывая о качестве. Желательно выявить этот факт на этапе заключения сделки, чем впоследствии, когда кабель станет ключевым элементом системы. В таком случае ущерб может оказаться более значительным, не говоря уже о глобальных потерях времени.

Определить качество кабельной продукции все же возможно. Для этого нужно знать, на какие основные моменты обратить внимание. Прежде всего, нужно распознать ТУ или ГОСТ, по которым непосредственно был изготовлен кабель. В ситуации, если он всё же изготовлен по ТУ, желательно потребовать от поставщика подтверждение качественных характеристик сертифицирующей организацией, к примеру ВНИИ КП. По просьбе клиента должны быть предоставлены сертификаты на продукцию и коды ОКП в них.

Стоит обратить внимание и на состав металла, из которого была изготовлена жила кабеля, а также на прочие конструктивные особенности. Особенно это важно, когда продукция закупается для передачи высокочастотных сигналов или управления.

Кабельные жилы создают на базе меди. Она бывает трёх классов качества. Чем он выше, тем лучше. Занижение сечения допускаться не должно. Хотя в ГОСТе этот вопрос не расписан детально, но специалисты знают, что отклонение от нормы может спровоцировать расплавление изоляции и привести к сгоранию проводки в результате короткого замыкания.

Если самостоятельно сложно определить качественные характеристики продукции исходя из потребности, заручитесь поддержкой знающих экспертов.

 

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