Как отмечали Первомай в советские годы: на демонстрацию одевались, как на праздник

фото: Отец и сын Паули и Арто Ринне в театральной первомайской колонне, 1978 год. Фото из архива Б.Семенова

Как отмечали Первомай в советские годы, рассказывает Армас Машин в рубрике «Как это было».

- На демонстрацию одевались, как на праздник: себя показать и народ посмотреть. А после демонстрации шли за праздничный стол – домой или в гости.

Мы всей семьей собирались на праздничный обед дома, а в гости ходили попозже или на следующий день. В СССР люди часто ходили в гости друг к другу. «Голубой огонек» и другие телевизионные радости были частью Первомая и других праздников. Став старше, мы, конечно, старались не засиживаться дома, а провести время в своей молодежной компании.

Карельская погода капризна и может поменять планы праздничного или выходного дня. Если погода благоприятствовала, в Первомай, после демонстрации многие открывали дачный сезон. Наша дача была в Зимнике, и еженедельные дачные поездки начинались с открытием навигации на Онежском озере. Бывало, весной мы с родителями добирались до дачи пешком от Соломенного до навигации, правда, совсем не часто. Многие наши знакомые ездили на дачи или в деревню после демонстрации 1 мая.

Первомайская демонстрация, праздничный стол в кругу родных и друзей, поездка на дачу или на природу, семейный вечер у телевизора или поход в кино, театр, гости – воспоминания о Первомае тех лет. Простые радости обыкновенных советских людей. Тех, чей праздник Первомай – людей труда.

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