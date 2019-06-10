Подписаться
Шланг поливочный 1/2 10м
250
99
Шланг растягивающийся
500
399
Адаптеры для шланга
от 14
Пистолет для полива
150
59
Набор насадок для полива
120
69
Насосная станция
6500
4990
Насос для скважины
5500
3999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
12:24, 10 Июня 2019

Как отметят День России в Прионежье

Загрузка...

В Деревянном 12 июня пройдет большой летний фестиваль "Моё Прионежье", сообщили в администрации района.

Гостей мероприятия ждёт яркая и фееричная программа, анимационная программа для детей, торговые ряды и многое-многое другое.

На "Моём Прионежье" выступят участник шоу "Голос. Дети" Вадим Якушев и полуфиналистка международного телевизионного музыкального проекта на телеканале НТВ "Ты супер! Суперсезон" Елизавета Елина.

На фестивале представят своё творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли Прионежского района, города Петрозаводска, и других районов Карелии.

Вход на мероприятие свободный.

Программа мерпориятия:

Ведущие концерта: актриса Национального театра Республики Карелия Александра Анискина и ведущий шоумен Петрозаводска Алексей Лукиянчук.

Торжественное открытие состоится с 14.00 до 14.45.

– Литературно-хореографическая композиция

1. "Широка страна моя родная" – танцевальный коллектив (Петрозаводск);

2. "Девочка-Россия" – Софья Пуллинен (Ладвинская музыкальная школа).

– Приветственное слово официальных лиц

– Выступление творческих коллективов (14.50-17.55):

- Шуйский Народный хор;
- "Карельский сувенир";
- "Джинс-Кантеле"; 
- "Карельский сувенир";
- "Шуйская музыкальная школа";
- посёлок Новая Вилга;
- поселок Заозерье; 
- вокальная группа "Гармония" (Эссойла);
- село Деревянное; 
- поселок Пай; 
- поселок Деревянка; 
- поселок Ладва; 
- поселок Шокша. 

Выступление эстрадных исполнителей (18.00-20.00):

- выступление участника шоу "Голос.Дети" Вадима Якушева;
- выступление полуфиналистки международного телевизионного музыкального проекта на телеканале НТВ "Ты супер! Суперсезон" Елизаветы Елиной;
- восточные танцы "Шимми" (Петрозаводск);
- выступление вокальной студии "Соло" из Петрозаводска (ведущий Дмитрий Каприелов).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей

Аналитика

Сегодня 11:20
Обществоведение
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 1
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
Лето: время жарить
Сегодня 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 7
07.06.2019 17:39
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:39
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
05.06.2019 12:44
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»