Как отметят День России в Прионежье

В Деревянном 12 июня пройдет большой летний фестиваль "Моё Прионежье", сообщили в администрации района.

Гостей мероприятия ждёт яркая и фееричная программа, анимационная программа для детей, торговые ряды и многое-многое другое.



На "Моём Прионежье" выступят участник шоу "Голос. Дети" Вадим Якушев и полуфиналистка международного телевизионного музыкального проекта на телеканале НТВ "Ты супер! Суперсезон" Елизавета Елина.

На фестивале представят своё творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли Прионежского района, города Петрозаводска, и других районов Карелии.

Вход на мероприятие свободный.

Программа мерпориятия:

Ведущие концерта: актриса Национального театра Республики Карелия Александра Анискина и ведущий шоумен Петрозаводска Алексей Лукиянчук.



Торжественное открытие состоится с 14.00 до 14.45.



– Литературно-хореографическая композиция



1. "Широка страна моя родная" – танцевальный коллектив (Петрозаводск);

2. "Девочка-Россия" – Софья Пуллинен (Ладвинская музыкальная школа).

– Приветственное слово официальных лиц

– Выступление творческих коллективов (14.50-17.55):



- Шуйский Народный хор;

- "Карельский сувенир";

- "Джинс-Кантеле";

- "Карельский сувенир";

- "Шуйская музыкальная школа";

- посёлок Новая Вилга;

- поселок Заозерье;

- вокальная группа "Гармония" (Эссойла);

- село Деревянное;

- поселок Пай;

- поселок Деревянка;

- поселок Ладва;

- поселок Шокша.



– Выступление эстрадных исполнителей (18.00-20.00):



- выступление участника шоу "Голос.Дети" Вадима Якушева;

- выступление полуфиналистки международного телевизионного музыкального проекта на телеканале НТВ "Ты супер! Суперсезон" Елизаветы Елиной;

- восточные танцы "Шимми" (Петрозаводск);

- выступление вокальной студии "Соло" из Петрозаводска (ведущий Дмитрий Каприелов).