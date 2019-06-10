Как отметят День России в Прионежье

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В Деревянном 12 июня пройдет большой летний фестиваль "Моё Прионежье", сообщили в администрации района.
Гостей мероприятия ждёт яркая и фееричная программа, анимационная программа для детей, торговые ряды и многое-многое другое.
На "Моём Прионежье" выступят участник шоу "Голос. Дети" Вадим Якушев и полуфиналистка международного телевизионного музыкального проекта на телеканале НТВ "Ты супер! Суперсезон" Елизавета Елина.
На фестивале представят своё творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли Прионежского района, города Петрозаводска, и других районов Карелии.
Вход на мероприятие свободный.
Программа мерпориятия:
Ведущие концерта: актриса Национального театра Республики Карелия Александра Анискина и ведущий шоумен Петрозаводска Алексей Лукиянчук.
Торжественное открытие состоится с 14.00 до 14.45.
– Литературно-хореографическая композиция
1. "Широка страна моя родная" – танцевальный коллектив (Петрозаводск);
2. "Девочка-Россия" – Софья Пуллинен (Ладвинская музыкальная школа).
– Приветственное слово официальных лиц
– Выступление творческих коллективов (14.50-17.55):
- Шуйский Народный хор;
- "Карельский сувенир";
- "Джинс-Кантеле";
- "Карельский сувенир";
- "Шуйская музыкальная школа";
- посёлок Новая Вилга;
- поселок Заозерье;
- вокальная группа "Гармония" (Эссойла);
- село Деревянное;
- поселок Пай;
- поселок Деревянка;
- поселок Ладва;
- поселок Шокша.
– Выступление эстрадных исполнителей (18.00-20.00):
- выступление участника шоу "Голос.Дети" Вадима Якушева;
- выступление полуфиналистки международного телевизионного музыкального проекта на телеканале НТВ "Ты супер! Суперсезон" Елизаветы Елиной;
- восточные танцы "Шимми" (Петрозаводск);
- выступление вокальной студии "Соло" из Петрозаводска (ведущий Дмитрий Каприелов).
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