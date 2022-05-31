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Как парламентарии поздравили жителей Карелии с Днем республики

Новости. Общество
16:07, 08 Июня 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты Законодательного Собрания поздравили жителей Карелии с Днем республики на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте».

Председатель парламента Элиссан Шандалович в поздравлении отметил, что ведется планомерное обновление республики. Впервые за долгое время открываются новые детские сады, строятся современные школы, спортивные объекты, жилые дома, дороги, воплощаются в жизнь инновационные проекты, бизнес находит новые интересные решения. «И я уверен, друзья: каждый из нас своим честным трудом, талантом, творчеством способен сделать нашу любимую Карелию еще успешнее», — сказал Элиссан Шандалович.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник призналась, что Карелия прекрасна в любую погоду, в любое время года. «Сурова и приветлива, холодна и радушна. С запахом смолы, вкусом спелых лесных ягод, звуками кантеле… Камень и вода, дерево и свет, мох и песок пляжей. Это всё ты — наша родная и любимая Карелия!» — написала парламентарий.

Красивейшие края, завораживающая красота, богатейшие культура и традиции — всё это Республика Карелия, пишет депутат Галина Алупова.

«Дорогие друзья! Сегодня день рождения нашей замечательной малой Родины — Республики Карелия. Люблю тебя, Карелия!» — рассказала Ольга Билко.

Инна Болучевская отметила, что для каждого жителя нашей малой Родины это значимый праздник. Парламентарий выразила благодарность всем, кто вносит неоценимый вклад в развитие региона и бережно относится к национальным традициям, историческому прошлому, кто улучшает условия для развития детей, тем самым определяя будущее Республики Карелия.

Артем Валюк напомнил, что 27 апреля 1999 года Председатель регионального правительства одобрил и подписал закон № 346 «Об установлении Дня Республики Карелия». Празднование юбилея широко обсуждалось в республике и стало не только ежегодной памятной датой с множеством праздничных и торжественных мероприятий, но и поводом для того, чтобы привлечь внимание к Карелии, наладить новые культурные и деловые связи.

Как написал Юрий Васильев несмотря на то, что Карелия прошла очень нелегкий и тяжелый путь своего становления, она сумела и смогла сохранить не только свою природную красоту, но самое главное — она сохранила душевную красоту нашего народа. «Я горжусь, что являюсь частью Карельского народа — народа-труженика. Желаю всем жителям Карелии крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех хороших начинаниях во благо Карелии», — отметил он.

Нам повезло жить в крае с удивительной природой, богатым этнокультурным наследием и талантливыми людьми, рассказал депутат Максим Воробьев, сопроводив пост красивыми кадрами карельских лесов и водоемов.

В этот праздничный день Галина Гореликова пожелала всем жителям Карелии счастья, здоровья и благополучия, а республике — процветания и больших перспектив.

«Все вместе мы добьемся достойных результатов в интересах нашей родной и любимой Карелии! С праздником, дорогие земляки!» — написал Валентин Дорофеев.

По словам Натали Карапетян, Карелия — уникальная земля, где невозможно не восхищаться окружающими видами и невероятно спокойными, деликатными и интеллигентными людьми. «Нам есть чем гордиться и есть что еще приумножать и достигать. Желаю процветания республике и всем нашим районам», — отметила парламентарий.

«Спасибо родной Карелии за воспитание, за духовный мир, за прекрасную природу! Живи и не старей, моя Карелия! С днем рождения нашей республики», — поздравила Ирина Кузичева.

Наталия Лисина написала, что Карелия — чудесный край, который завораживает своей красотой, богат культурой, традициями, а прежде всего — гостеприимными, трудолюбивыми людьми разных национальностей. «Давайте же бережно хранить всё это!» — подчеркнула депутат.

По словам Анны Лопаткиной, для каждого из нас Карелия — это самое родное и любимое место на планете. «Все мои предки начиная с шестнадцатого века (дальше еще надо уточнять) трудились здесь, воевали за свободу и независимость нашего края — из поколения в поколение. Здесь растут наши дети и внуки. И мы стараемся сделать всё возможное, чтобы они могли гордиться Карелией, воспевали ее красоты, чтобы здесь росли, учились, работали», — сообщила парламентарий.

По мнению Лидии Суворовой, День республики объединяет людей, для кого Карелия стала родным домом, кому дорого ее прошлое, важно настоящее, кто работает ради ее будущего. У Республики Карелия есть все для дальнейшего развития — уникальные природные богатства, большой экономический и человеческий потенциал.

Сегодня Карелия продолжает развиваться и двигаться вперед, отметила Татьяна Тишкова. Безусловно, всё это результат совместных усилий неравнодушных и трудолюбивых жителей, которые создают неповторимый облик родной республики. Важно уделять постоянное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении культурного и духовного наследия региона.

Добавим, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня республики состоятся 27 августа в Прионежском районе.

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