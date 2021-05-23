Как педагог стал главным по социалке в райцентре Карелии

Заместитель глава администрации Суоярвского района по социальным вопросам Татьяна Тишкова - о карьере учителя, социалке и главном в работе чиновника.

У заместителя главы администрации Суоярвского района по социальным вопросам Татьяны Тишковой нет рабочего телефона. Все звонят ей на ее личный номер мобильного и знают, что она всегда ответит и постарается помочь решить проблемные вопросы. Бывший директор Кайпинской школы за три года работы на посту заместителя главы так и не превратилась в чиновницу. Несмотря на то, что социалка — довольно тяжело направление в районе, Татьяна Тишкова всегда позитивно настроена и не боится трудностей. И в будни, и в выходные ее можно застать на работе в хорошем расположении духа, готовой к конструктивному диалогу с населением. В этом мы убедились, побывав в минувшее воскресенье в администрации Суоярвского района.

Как учитель начальных классов, трижды избравшаяся депутатом Совета Суоярвского городского поселения, стала руководителем в муниципалитете? Какие проблемы сегодня беспокоят жителей района? Об этом и многом другом Татьяна Тишкова рассказала в интервью «Столице на Онего».