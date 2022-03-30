Как пенсионерка в Петрозаводске выживает одна в расселенном аварийном доме без воды и отопления, но с огромной квартплатой

Жизнь пенсионерки Любови Николаевны в аварийном доме в Соломенном – это последствие бездушия чиновников, которые, прикрываясь бумажками, не выделяют ей нового жилья и заставляют платить огромную квартплату за услуги, которых нет.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка Евгения, которая сообщила, что ее мама-пенсионерка одна живет в 8-квартирном расселенном аварийном доме в Соломенном на улице Рабочей. Жить там очень страшно, а другое жилье всё не предлагают.

- Вот мне предложили вторичный фонд, здесь в Соломенном на улице Октября, - рассказала пожилая женщина. - Но там тоже дом старый – 1962 года, на два года моложе нашего, только пока аварийным не признан. Сказали переезжать и ждать следующего расселения. А мы посмотрели, там ремонтаааа… Мне с моими деньгами не потянуть. Решила отказаться. Овчинка выделки не стоит…

Так они теперь все время говорят, что раз отказалась от предложенного, то надо сидеть ждать. Уже три года как я хозяйка 8-квартирного дома, живу здесь одна. Жду.

Они нам замкнутый круг устроили: мы пишем и в прокуратуру, и в правительство, даже на прием ко всем начальникам ходили – и к городским, и к республиканским – фотографии показываем, рассказываем про условия… А они все обещают дать жилье и обещают, и всегда говорят: вам же предлагали – вы же отказались.

До этого в новом доме на Белинского обещали дать, я обрадовалась. А потом говорят, подождите: соседние дома снесем, потом вас во второй дом заселим. Я на «горячую линию» в Минстрой звонила на прошлой неделе, обещали, что в мае начнут строить второй дом на Белинского, к октябрю закончат, и в ноябре дадут жилье – 40 квадратных метров, даже на 3 метра больше положенного.

Меня еще очень "ПетроГИЦ" беспокоит – наша управляющая компания, которая ничего не делает, но с апреля 2021 года подняла оплату за обслуживание с 291 рубля до 756 рублей. За воду, что я с колонки ношу, - 117 рублей, за мусор, за квартиру. Тут даже графа есть: ограничение доступа в здание – 2805 рублей за год насчитали! А никто не приходил, ничего не делал, дверь-то не закрывается, крючок сама поставила.

Я ездила в эту компанию на Невского, пыталась разобраться, почему плату подняли, в прокуратуру обращалась, но у них круговая порука: отчет на доску объявлений повесят – вот и все дела.

В мэрии сказали, что плата поднялась, потому что так собрание решило. А какое собрание, если я одна живу?! Позже узнала, что, оказывается, все приватизированные квартиры, которые расселили в нашем доме, стали городскими. И там один человек от мэрии проголосовал как от собственника – плату и подняли, а меня никто не спрашивал.

Рассказ о том, как выживает пенсионерка в аварийном доме, читайте здесь.