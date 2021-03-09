Как подготовиться к глазной операции с комфортом и без риска заразиться коронавирусом

Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал, как подготовиться к глазной операции, проверить организм, чтобы исключить послеоперационные осложнения.

В Офтальмологическом центре Карелии ежегодно выполняются тысячи глазных операций. Среди них большую часть составляют те, которые требуют достаточно детальной проверки организма с целью исключить любые интра- и послеоперационные осложнения. Задали уточняющие вопросы главному врачу центра, кандидату медицинских наук Завадскому Павлу Чеславовичу.

- Доктор, какие основные этапы проходит пациент, которому требуется операция на глазах?



- Все зависит от планируемого объема оперативного вмешательства. Любые глазные операции, выполняемые на внутренних структурах глаза, а также любые пластические операция на придаточном аппарате глаза требуют тщательной подготовки. Это особенно важно, если требуется внутривенная анестезия или наркоз.

Подготовка к плановой операции включает обязательное исследование состояния и функционирования внутренних органов. Кроме лабораторных анализов, пациенты обязаны предоставить результаты флюорографии, ЭКГ, консультативные заключения ЛОРа, стоматолога и терапевта с указанием на отсутствие противопоказаний к выполнению операции.

Как правило, за день до операции, а в некоторых случаях в день операции каждого пациента осматривает врач-анестезиолог нашей клиники. На основании совокупности предоперационных данных о состоянии организма пациента он определяет возможные интраоперационные и послеоперационые риски и их профилактику.

На сегодняшний день пациенты могут сдать все лабораторные анализы в офтальмологическом центре, не рискуя подхватить вирус, собирая справки в различных инстанциях.

Как можно сдать анализы в глазной клинике, рассказал в интервью главврач Офтальмологического центра Павел Завадский. Подробности читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

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