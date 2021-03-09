Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Осторожно! Кишечная палочка: продающиеся в России блины оказались опасными 1
09.03.2021 19:40
Учителям, врачам, пожарным, летчикам и спасателям упростили досрочный выход на пенсию 1
09.03.2021 20:40
Покрытый тату мужчина раздвоил язык, закрасил глазные яблоки и прослыл дьяволом 3
09.03.2021 21:30
Предприниматели, державшие в опасности стариков в пансионате, увезли их из Петрозаводска после решения суда 2
Сегодня 07:25
Роспотребнадзор в Карелии проведет "горячую" линию по вопросам защиты прав потребителей 1
09.03.2021 18:00
В Карелии ищут образованных и несудимых кандидатов для службы в Росгвардии 7
09.03.2021 17:40
Полицейские в Карелии спасли никому не нужную бабушку 1
09.03.2021 14:50

Как подготовиться к глазной операции с комфортом и без риска заразиться коронавирусом

Новости. Общество
12:57, 10 Марта 2021
фото: © Офтальмологический центр Карелии
Загрузка...

Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал, как подготовиться к глазной операции, проверить организм, чтобы исключить послеоперационные осложнения.

В Офтальмологическом центре Карелии ежегодно выполняются тысячи глазных операций. Среди них большую часть составляют те, которые требуют достаточно детальной проверки организма с целью исключить любые интра- и послеоперационные осложнения. Задали уточняющие вопросы главному врачу центра, кандидату медицинских наук Завадскому Павлу Чеславовичу.

- Доктор, какие основные этапы проходит пациент, которому требуется операция на глазах?

- Все зависит от планируемого объема оперативного вмешательства. Любые глазные операции, выполняемые на внутренних структурах глаза, а также любые пластические операция на придаточном аппарате глаза требуют тщательной подготовки. Это особенно важно, если требуется внутривенная анестезия или наркоз.

Подготовка к плановой операции включает обязательное исследование состояния и функционирования внутренних органов. Кроме лабораторных анализов, пациенты обязаны предоставить результаты флюорографии, ЭКГ, консультативные заключения ЛОРа, стоматолога и терапевта с указанием на отсутствие противопоказаний к выполнению операции.

Как правило, за день до операции, а в некоторых случаях в день операции каждого пациента осматривает врач-анестезиолог нашей клиники. На основании совокупности предоперационных данных о состоянии организма пациента он определяет возможные интраоперационные и послеоперационые риски и их профилактику.

На сегодняшний день пациенты могут сдать все лабораторные анализы в офтальмологическом центре, не рискуя подхватить вирус, собирая справки в различных инстанциях.

Как можно сдать анализы в глазной клинике, рассказал в интервью главврач Офтальмологического центра Павел Завадский. Подробности читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко
03.03.2021, 09:31
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

Аналитика

Сегодня 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 2
Сегодня 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
Сегодня 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 1
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

09.03.2021 12:26
Без политики
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
09.03.2021 12:25
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»