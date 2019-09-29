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Новости. Криминал
12:00, 29 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Как полицейский пытался поймать "петрозаводского маньяка"

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Верховный суд Карелии допросил сотрудников правоохранительных органов, которые работали по "делу Ипатова".

Верховный суд Карелии допросил полицейского, который звонил Ипатову, чтобы задержать после нападения на несовершеннолетнюю девочку, а также сотрудников ППС, ездивших на вызов, когда Ипатов избил петрозаводчанина.

Так, свои показания дал сотрудник ППС Петрозаводска, лейтенант Кружков. Именно он приехал на вызов в общежитие в Сулажгоре, где с 16 на 17 сентября 2018 года Ипатов держал раненную несовершеннолетнюю девушку. Вот как Кружков вспоминает события тех дней.

"Мы работали, не помню сейчас число, на патруле. Дали вызов – общага. Вызов прозвучал, что ножевое ранение. Приехали на вызов, встретила нас гражданка, провела в комнату. Там находилась девушка с ножевым ранением, мама и подружка, так понимаю. Потом начали общение с гражданами, которые нам пояснили, что ножевое ранение нанес гражданин по имени Антон. Начали разбираться, "скорая" гражданке уже была вызвана. При общении с гражданкой выяснили, что гражданин ударил, после чего скрылся. На месте с ней пообщались. Взяли у нее сотовый телефон гражданина, дождались "скорую", ответственного. Мы созвонились с гражданином – злодеем, который нам пояснил, что будет находиться возле "Лотос Плазы", –  рассказывает Кружков.

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