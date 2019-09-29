Как полицейский пытался поймать "петрозаводского маньяка"

Верховный суд Карелии допросил сотрудников правоохранительных органов, которые работали по "делу Ипатова".

Верховный суд Карелии допросил полицейского, который звонил Ипатову, чтобы задержать после нападения на несовершеннолетнюю девочку, а также сотрудников ППС, ездивших на вызов, когда Ипатов избил петрозаводчанина.

Так, свои показания дал сотрудник ППС Петрозаводска, лейтенант Кружков. Именно он приехал на вызов в общежитие в Сулажгоре, где с 16 на 17 сентября 2018 года Ипатов держал раненную несовершеннолетнюю девушку. Вот как Кружков вспоминает события тех дней.

"Мы работали, не помню сейчас число, на патруле. Дали вызов – общага. Вызов прозвучал, что ножевое ранение. Приехали на вызов, встретила нас гражданка, провела в комнату. Там находилась девушка с ножевым ранением, мама и подружка, так понимаю. Потом начали общение с гражданами, которые нам пояснили, что ножевое ранение нанес гражданин по имени Антон. Начали разбираться, "скорая" гражданке уже была вызвана. При общении с гражданкой выяснили, что гражданин ударил, после чего скрылся. На месте с ней пообщались. Взяли у нее сотовый телефон гражданина, дождались "скорую", ответственного. Мы созвонились с гражданином – злодеем, который нам пояснил, что будет находиться возле "Лотос Плазы", – рассказывает Кружков.

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