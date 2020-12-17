Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет (до 7 лет включительно).

Документ опубликован на сайте Кремля.

"Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка", — говорится в указе.

На сайте Госуслуг разъяснен порядок получения выплаты.

Заявление подавать не нужно:

Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году:

— до 3 лет

— от 3 до 16 лет

Заявление подавать нужно:

Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.

Если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.

Напомним, в завершении своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин сказал, что семьям с детьми в возрасте до семи лет ключительно к Новому году выплатят по 5 тыс. руб. на каждого ребенка.