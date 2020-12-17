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Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно

Новости. Общество
06:55, 18 Декабря 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет (до 7 лет включительно).

Документ опубликован на сайте Кремля.
"Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка", — говорится в указе.

На сайте Госуслуг разъяснен порядок получения выплаты.

Заявление подавать не нужно:
Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году:
— до 3 лет
— от 3 до 16 лет

Заявление подавать нужно:
Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.

Если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.

Напомним, в завершении своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин сказал, что семьям с детьми в возрасте до семи лет ключительно к Новому году выплатят по 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

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Комментарии

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Михаил
2020-12-18 11:22:02
:) Помнится, он мороженное в стаканчике покупал за 5000 рублей. Вот, всем на мороженное и выдал)
Off
2020-12-18 11:08:04
Благодетель наш !!! Совсем бы пропали без твоей заботы !
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